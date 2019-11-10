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محافظات

ليلة بكت فيها المنوفية | تشيع جثامين 4 شباب سقطوا في بالوعة مفتوحة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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محمد امين
شيع الآلاف من أهالي قرية زاوية بمم بمركز تلا بالمنوفية جنازة 4 شباب لقوا مصرعهم غرقا في بالوعة صرف صحي في وسط القرية.

تم نقل الجثامين الأربعة من مغسلة المستشفى بعد إجراء معاينة النيابة والتصريح بدفن الجثث.

وشهدت الجنازة صراخ وعويل أهالي الضحايا وأصدقائهم وصارت في مشهد مهيب.

وتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا أمام المسجد الغربي بالقربة نظرا لكثرة أعداد المشيعين ثم صارت الجنازة في مشهد مهيب بكى فيه جميع الحاضرين لفراق شباب في عمر الزهور.

كان اللواء محمد ناجى مدير امن المنوفية قد تلقى اخطارا يفيد بمصرع 4 شباب في بالوعة صرف صحي بقرية زاوية بمم بالمنوفية والضحايا هم رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الاقرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما، محمد عيد البيومي 37 عاما .
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