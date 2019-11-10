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فن

فى عيد ميلاد ممدوح عبد العليم.. شافكى المنيرى ترثى زوجها بكلمات مؤثرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:25 م
ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم وشافكى المنيرى
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قسم الفن
نشرت الاعلامية شافيكي المنيري زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ترثى فيه زوجها بكلمات مؤثرة بعيد ميلاده.

وقالت شافكى المنيرى : "١٠ نوفمبر كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكرى الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم والذى قدم عديدا من الأدوار السينمائية والدرامية التى تعد علامة فى تاريخ الفن المصرى ولعل من ابرز الشخصيات التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد "على البدرى" فى "ليالى الحلمية" ورامى قشوع فى "بطل من ورق".

وكان توفي عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو لكن وافته المنية هناك.

وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم حيث كانت فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت الزيجة عن ابنته الوحيدة.
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