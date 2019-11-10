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ثقافة

نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت مصادر خاصةً في الآثار أنه تم اليوم الأحد نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر الي المتحف المصري الكبير.

وكشفت صور حصل عليها صدى البلد، عملية تغليف ونقل التوابيت الخشبية، التي قام بها فريق متخصص من وزارة الآثار، وتمت عملية النقل وسط حراسة وتأمين كبير.

وسبقت عملية النقل أعمال توثيق وتسجيل لحالة التوابيت وكافة المعلومات التاريخية عنها، وأبعادها التي تمت مراعاتها في التغليف والنقل، ضمانا لعدم تعرضها لأي أضرار.

كان وزير الآثار الدكتور خالد العناني أعلن عن اكتشاف الخبيئة قبل حوالي شهر، والتي بلغ عددها 30 تابوتا، وأعلن حينها أنه سيتم نقلها الي المتحف المصري الكبير، وستعرض في قاعة خاصة بها في المتحف.
نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد
نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد
نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد
نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد
نقل توابيت خبيئة العساسيف من الأقصر إلى المتحف الكبير.. شاهد
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