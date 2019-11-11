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محافظات

ليلة المنوفية الحزينة .. وفاة الضحية الخامسة لبالوعة الصرف الصحي بـ تلا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
صدى البلد
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محمد امين
توفي منذ قليل جمعة الأقرع الضحية الخامسة لبالوعة الصرف الصحي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر تشييع جثمان الضحية من المسجد الكبير بوسط القرية عقب وصول الجثمان من المستشفى العام.

كان قد شيع الآلاف من أهالي القرية جنازة 4 شباب لقوا مصرعهم غرقا في بالوعة صرف صحي في وسط القرية.

وتم نقل الجثامين الأربعة من مغسلة المستشفى بعد إجراء معاينة النيابة والتصريح بدفن الجثث.

وشهدت الجنازة صراخ وعويل أهالي الضحايا وأصدقائهم وصارت في مشهد مهيب.

وتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا أمام المسجد الغربي بالقربة نظرا لكثرة أعداد المشيعين ثم صارت الجنازة في مشهد مهيب بكى فيه جميع الحاضرين لفراق شباب في عمر الزهور.

كان اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين نتيجة محاولات الجميع إنقاذ شخص كان يقوم بتطهير البالوعة. 

والضحايا هم رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الاقرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما، محمد عيد البيومي 37 عاما.
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