AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
" بمم " القرية الحزينة بمركز تلا بمحافظة المنوفية .. ليلة سوداء عاشها الاهالي بعد مصرع 5 اشخاص من اهالي القرية داخل بالوعة صرف صحي وسط حزن وغضب الجميع، حيث تحولت قرية بمم إلي سرادق عزاء كبير وانتشرت صرخات النساء والاطفال حزنا على فقدان ابنائهم في حادث مأساوى.

تفاصيل مصرع 5 اشخاص في بالوعة صرف بالمنوفية

بدات الواقعة عندما فوجئ الأهالي بإنسداد بالوعة الصرف الصحي وتراكم المياه فتدخل أحد الأهالي في محاولة لفك الانسداد ونزل الي داخل البالوعة لتسليكها ولكنه لم يخرج فنزل الآخر للبحث عنه فماتا غرقا .. تجمع الاهالي محاولين إنقاذ الاثنين من ابناء القرية وحاول 4 اخرين ولكن كان مصيرهم الموت بينما نجا أحدهم وتم نقله إلي المستشفى.

استغاثات متتالية من الأهالي حيث تم انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مستشفى تلا المركزى والتي اعلنت وفاة 4 من الأهالي وهم "رضا كرم عمار 30 سنة جثة هامدة، هاني الجمل 32 سنة جثة هامدة، محمد عبده خفاجة 40 سنة جثة هامدة، محمد عيد البيومي 40 سنة جثة هامدة"، واصابة كل من " محمد العبد 40 سنة ، جمعة الموسى الاقرع 43 سنة".

وتم اقامة جنازة جماعية لابناء القرية الاربعة في مشهد مهيب تجمع فيه الاف من اهالي القرى المجاورة وسط صرخات وبكاء الأهالي على ارواح الشباب.

لحظات الموت في مستشفى تلا

تمر الساعات ويعلن مستشفى تلا المركزى وفاة احد المصابين جمعة الموسى الاقرع 43 سنة لتتجدد الاحزان التي لم تهدأ ويتم تشييع الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

مشهد يدمي القلب عقب تجمع اهالي الضحايا لتوديع جثامين المتوفين لتبكي صرخة والد محمد عيد البيومي في الجنازة " ده كان أبويا مش ابني " وسط حزن الجميع.

اقرا ايضا:

محطة رفع بمم

وعلي الجانب الاخر اخلت محافظة المنوفية في بيان لها مسئوليتها عن ما فعله الاهالي حيث اصدرت بيانا تؤكد فيه " انه تم تسليم محطة رفع بمم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في شهر نوفمبر 2018 للتشغيل والانتفاع بها بخط طرد 7 كم واجمالي شبكات الانحدار 12 كم وتم تطهير وتسليم 10 كم وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي في منتصف شهر اكتوبر 2019، وكان المتبقي 2 كم وكان معلنا تسليمه 11 نوفمبر ولذلك تم غلقه كاجراء متبع في الخطوط الجارى العمل بها لحين تسليمها" ، موضحا البيان " أن الاهالي قاموا بتوصيل منازلهم بالمخالفة علي خط الانحدار الفرعي علي مسافة 2 كم والذي لم يتم تسلكيه وتسليمه وقاموا بصرف منازلهم عليه بالمخالفة ودون علم الشركة ونظرا لان الحطة الفرعى به طبه عند نقطة المصب مع الخط الرئيسي طفحت المياه بمنازلهم.

وأكد البيان أن الاهالي قاموا برفع غطاء المطبق الرئيسي لبالوعة الصرف الصحي لتكسير العلبة الموجودة علي الخط الفرعي دون حضور اى مندوب من طرف المقاول او الشركة المنفذة او الشركة القابضة بغرض تسليك الخط لإمرار الصرف الصحي الخاص بهم والمنفذ بمعرفتهم مما ادى الي اختناق بعضهم نتيجة استنشاق غاز الميثان المتواحد بكثافة عالية داخل الخط الرئيسي بسبب عدم معرفتهم بالأساليب الصحيحة للتعامل في مثل هذه الحالات.

تعليق محافظ المنوفية على حادث بالوعة صرف بمم 

وقرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صرف 10 آلاف جنيه للمصابين من صندوق الكوارث كإعانة عاجلة.

كما قرر فتح تحقيق عاجل في الأمر وعرض التقرير عليه فور الانتهاء من التحقيقات، مشددا علي مديرية الشئون الصحية ورئيس مركز تلا بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وكافة العون لاهاليهم.
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى المنوفية

صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بلاعة الصرف الصحي في المنوفية

محافظة المنوفية: 10 آلاف جنيه للمصابين في حادث بالوعة الصرف الصحي بتلا

هاني الأقرع.. قصة بطل "زاوية بمم" الذي دفع حياته ثمنا لإنقاذ ضحايا بالوعة المنوفية

ليلة بكت فيها المنوفية | تشيع جثامين 4 شباب سقطوا في بالوعة مفتوحة

تحسن الحالة الصحية للمصاب الخامس في واقعة بالوعة الصرف بالمنوفية

ترشيحاتنا

فورد موستنج SUV الكهربائية تظهر بوضوح أثناء اختبارها.. صور

شعبة الذهب: ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار تسبب فى انخفاض الأسعار

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

النواب: البنك المركزى سيعلن انخفاض سعر الفائدة إلى 1.5 % لهذا السبب

لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور