"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

بمم



تفاصيل مصرع 5 اشخاص في بالوعة صرف بالمنوفية

لحظات الموت في مستشفى تلا



محطة رفع بمم





وعلي الجانب الاخر اخلت محافظة المنوفية في بيان لها مسئوليتها عن ما فعله الاهالي حيث اصدرت بيانا تؤكد فيه " انه تم تسليم محطة رفع بمم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في شهر نوفمبر 2018 للتشغيل والانتفاع بها بخط طرد 7 كم واجمالي شبكات الانحدار 12 كم وتم تطهير وتسليم 10 كم وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي في منتصف شهر اكتوبر 2019، وكان المتبقي 2 كم وكان معلنا تسليمه 11 نوفمبر ولذلك تم غلقه كاجراء متبع في الخطوط الجارى العمل بها لحين تسليمها" ، موضحا البيان " أن الاهالي قاموا بتوصيل منازلهم بالمخالفة علي خط الانحدار الفرعي علي مسافة 2 كم والذي لم يتم تسلكيه وتسليمه وقاموا بصرف منازلهم عليه بالمخالفة ودون علم الشركة ونظرا لان الحطة الفرعى به طبه عند نقطة المصب مع الخط الرئيسي طفحت المياه بمنازلهم.



وأكد البيان أن الاهالي قاموا برفع غطاء المطبق الرئيسي لبالوعة الصرف الصحي لتكسير العلبة الموجودة علي الخط الفرعي دون حضور اى مندوب من طرف المقاول او الشركة المنفذة او الشركة القابضة بغرض تسليك الخط لإمرار الصرف الصحي الخاص بهم والمنفذ بمعرفتهم مما ادى الي اختناق بعضهم نتيجة استنشاق غاز الميثان المتواحد بكثافة عالية داخل الخط الرئيسي بسبب عدم معرفتهم بالأساليب الصحيحة للتعامل في مثل هذه الحالات.



تعليق محافظ المنوفية على حادث بالوعة صرف بمم



وقرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صرف 10 آلاف جنيه للمصابين من صندوق الكوارث كإعانة عاجلة.



كما قرر فتح تحقيق عاجل في الأمر وعرض التقرير عليه فور الانتهاء من التحقيقات، مشددا علي مديرية الشئون الصحية ورئيس مركز تلا بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وكافة العون لاهاليهم.



" بمم " القرية الحزينة بمركزبمحافظة المنوفية .. ليلة سوداء عاشها الاهالي بعد مصرع 5 اشخاص من اهالي القرية داخلوسط حزن وغضب الجميع، حيث تحولتإلي سرادق عزاء كبير وانتشرت صرخات النساء والاطفال حزنا على فقدان ابنائهم في حادث مأساوى.بدات الواقعة عندما فوجئ الأهالي بإنسداد بالوعة الصرف الصحي وتراكم المياه فتدخل أحد الأهالي في محاولة لفك الانسداد ونزل الي داخل البالوعة لتسليكها ولكنه لم يخرج فنزل الآخر للبحث عنه فماتا غرقا .. تجمع الاهالي محاولين إنقاذ الاثنين من ابناء القرية وحاول 4 اخرين ولكن كان مصيرهم الموت بينما نجا أحدهم وتم نقله إلي المستشفى.استغاثات متتالية من الأهالي حيث تم انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مستشفىالمركزى والتي اعلنت وفاة 4 من الأهالي وهم "رضا كرم عمار 30 سنة جثة هامدة، هاني الجمل 32 سنة جثة هامدة، محمد عبده خفاجة 40 سنة جثة هامدة، محمد عيد البيومي 40 سنة جثة هامدة"، واصابة كل من " محمد العبد 40 سنة ، جمعة الموسى الاقرع 43 سنة".وتم اقامة جنازة جماعية لابناء القرية الاربعة في مشهد مهيب تجمع فيه الاف من اهالي القرى المجاورة وسط صرخات وبكاء الأهالي على ارواح الشباب.تمر الساعات ويعلنالمركزى وفاة احد المصابين جمعة الموسى الاقرع 43 سنة لتتجدد الاحزان التي لم تهدأ ويتم تشييع الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.مشهد يدمي القلب عقب تجمع اهالي الضحايا لتوديع جثامين المتوفين لتبكي صرخة والد محمد عيد البيومي في الجنازة " ده كان أبويا مش ابني " وسط حزن الجميع.