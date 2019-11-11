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فن

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته ناريمان
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شروق ابراهيم
علقت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال على إعلان إصابته بمرض البهاق من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر ناريمان صورة لـ بوست رامي جمال الذي أعلن من خلاله تفاصيل مرضه، وكتبت: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق متسائلا هل سيتقبل الجمهور له بهذا الشكل أم يعتزل الفن، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع: "وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا: "یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".


بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال
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