رجال الطائرة بالأهلي يواجه الطيران في الدوري اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الطيران في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.



وتقام المباراة مساء اليوم على صالة أكاديمية الشرطة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه القوية في البطولة بعد أن حقق الفوز على فريق طنطا خلال الجولة الماضية.



وخاض الأهلي مرانا قويا ركز فيه محمد مصيلحي المدير الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ من أجل تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي في ظل سعي الفريق للحفاظ على لقب البطولة.