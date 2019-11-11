خدعوك فقالوا | فرض ضريبة على إيرادات الشركات التجارية لدعم منظومة التمويل الصحي

أكدت الشركات التجارية، عدم فرض ضرائب على إيراداتها من قبل الدولة بهدف تمويل منظومة التأمين الصحى، وأن ما يتردد حول تلك النوعية من الضرائب مجرد شائعة.



ونفى عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أى نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب تخص إيرادات الشركات التجارية لأى سبب، لافتا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كسب مشاكل التجار مع الضرائب.



وأضاف أن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، وليس مجرد قرار يتم إدارة، موضحا أن تمويل منظومة التأمين الصحى الجديدة يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقا مثل حصيلة رسوم السجائر المباعة بالسوق المحلى.



وشدد على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.