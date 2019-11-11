التنمية المحلية: 5ر13 مليون جنيه تكاليف تنفيذ 1258 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر

وأوضح أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 188 مشروعا خلال الأربعة شهور الماضية ثم محافظة الدقهلية 186 مشروعا والمنيا 177 مشروعا وسوهاج 107 مشروعات فيما احتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظة القليوبية و87,5 % في محافظة الأقصر و84% في محافظة الفيوم.





وافق صندوق التنمية المحلية على تنفيذ 1258 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 5ر13 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن فيما بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القري والمناطق الأكثر احتياجا 68% ؛ وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأكد اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية - في تصريح له اليوم الاثنين - اهتمام الوزارة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأكثر احتياجا ، خاصة للشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم وبما يملكه صندوق التنمية المحلية من آليات تساعد علي دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة علي كافة المستويات.ووجه شعراوي بضرورة تنفيذ دورات متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض ..موضحا أن نشاط الصندوق يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه في القرى والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية.