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رياضة

يوسف مقبول يقود نادي الصيد للتأهل لدوري القطاعات برباعية في امبابة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:29 م
نادى الصيد
نادى الصيد
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عبدالله هشام
حقق فريق نادي الصيد مواليد 2003 على منافسه امبابة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى دور الأربعة من دوري القطاعات.

سجل أهداف نادى الصيد كل من يوسف الكردى، طنطاوى، وليد حسام، كريم خالد الذين ظهرو بشكل متألق أمام المنافس بجانب العديد من اللاعبين وهم يوسف شعبان، علي حمدى، عبدالرحمن بودى، آدهم ياسين، زوف، عطيفي، وليد حسام، كريم خالد.

ويتكون الجهاز الفني من يوسف مقبول مدير فني، حسام زينهم مدرب، هاني عبد العال مدرب حراس مرمي، مصطفى حسين إداري ومعه محمد حسين، محمد عبد الكريم.

ويبذل أمين عرابي رئيس قطاع الناشئين بنادي الصيد أقصى جهده للاستفادة من اللاعبين الصغار وتذليل كل العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين حتى يحقق نتائج إيجابية.

كما يتابع عرابي قطاع الناشئين بشكل قوي خلال الفترة الحالية استعدادا لضم العناصر المميزة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يتولى مهمة تدريبية في القسم الثالث.

جدير بالذكر أن فريق نادي الصيد تأهل إلى دوري القطاعات برفقة نادي الترسانة وسيراميكا كليوباترا ونجوم المستقبل .
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