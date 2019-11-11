المشدد 15 سنة لـ بلية وآخرين بتهمة تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، حيث انهم كونوا تشكيلا عصابى لسرقة المساكن فى المنطقة، بالإكراه تحت تهديد السلاح بالنهضة.



كشفت تحقيقات النيابة، قيام كل من ع.أ 27 سنة، و " س.ي " 27 وشهرته بلية، و " س.ف " 32 سنه، بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بمنطقة النهضة بأسلوب التسلق وكسر الباب، بالإكراه تحت تهديد السلاح.



تم ضبطهم أثناء هروبهم عقب سرقتهم مبلغ 30 الف جنيه من داخل شقة سكنية بالمنطقة، وأثناء محاولة هروبهم، شعرت بهم مالكة الشقة، فقامت بالاستغاثة بالأهالى، فحاول أحد المتهمين اشهار سلاحه فى وجه صاحبة الشقة لمنعها من ملاحقتهم، فأصابها بجرح قطعى فى الرأس، وفر هاربا.



على الفور لاحقهم الأهالى بالمنطقة وتمكنوا من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم، وتم تسليمهم الى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، الذين حضروا على الفور، وألقوا القبض على المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن فى المنطقة، والسلاح الأبيض الذى بحوزتهم لاستخدامه فى وقائع السرقة لإرهاب ضحايهم .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.