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حوادث

تشاجر مع ابنه | بقال بـ المنوفية يقذف طفلا بأنبوبة غاز

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:32 م
كسر ساق - صورة ارشيفية
كسر ساق - صورة ارشيفية
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محمد امين
فقد عقله وصوابه وترك شيطانه يسوق تصرفاته ويتحكم به لـ يتصرف بقساوة وشدة مع طفل لم يكمل عامه التاسع كل ذنبه أنه صديق لابنه ونشبت بينهما مشاجرة كأي صبية أطفال يلعبون ويتشاجرون سويا ليقوم هذا الأب الذي فقد عقله بقذف هذا الطفل بأنبوبة غاز من الطابق الثاني لتصيب قدمه بكسر مضاعف يحول على أثرها للمستشفى.

واقعة غريبة ومؤلمة في نفس الوقت شهدتها قرية مجيريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية فمع انتصاف النهار ومع عودة الموظفين من أعمالهم والطلبة من دروسهم وانصرافهم لمنازلهم فوجئ الأهالي بصراخ وعويل شديد من طالب يسير بالشارع ووجدوا أسطوانة غاز بجانبه ولم يستطع أحد أن يستفهم من الطفل حقيقة أمر بكائه وعويله.

وقام الأهالي مسرعين بنقله للمستشفي وهناك تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة له وأخبرهم الطفل أنه كان يسير بالطريق برفقة زميله ونشبت بينهما مشاجرة تضاربا سويا على إثرها.

وفي هذا الوقت فوجئ بوالد صديقه علي. ن صاحب الـ 38 عاما يناديه من الطابق الثاني و يسبه بأبشع الألفاظ ثم يقوم بإلقائه بأنبوبة غاز أصابت قدمه بكسور مضاعفة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بإصابة الطفل "ا ع" 8 سنوات بكسر بالقدم، إثر إلقاء "ع ن"، 38 سنة، بقال، ومقيم بقرية مجيريا، اسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإلقاء الاسطوانة على الطفل عقب نشوب مشاجرة بين الطفل وبين نجله، قام على إثرها بإلقاء الاسطوانة عليه.
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