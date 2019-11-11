9 فبراير.. نظر طعن المتهمين في " داعش مطروح" على الأحكام الصادرة ضدهم

حددت محكمة النقض جلسة ٩ فبراير المقبل، لنظر الطعن الذي حمل الرقم ١٥٦٧٢ لسنة ٨٨ ق على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بداعش مطروح.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.



ونسبت النيابة للمتهمين إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

