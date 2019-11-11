AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

9 فبراير.. نظر طعن المتهمين في " داعش مطروح" على الأحكام الصادرة ضدهم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:29 م
داعش مطروح
داعش مطروح
Advertisements
محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة ٩ فبراير المقبل، لنظر الطعن الذي حمل الرقم ١٥٦٧٢ لسنة ٨٨ ق على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بداعش مطروح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

ونسبت النيابة للمتهمين إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة برفقة محمد نور

شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني لـ علاء على نجم الزمالك قبل وفاته

تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد

جيد جدا| الصحف الإنجليزية عن أداء محمد صلاح أمام مان سيتي

مستقبل محمود كهربا.. الأهلى يلعب بالنار وتركي آل الشيخ قيد الانتظار

جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل الطفلة سندس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

مرض زينة يصيب ابنها بـ البكاء | شاهد إطلالتها بالنظارة