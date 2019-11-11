المنتخب السعودى يبدأ تحضيراته للقاء أوزبكستان في تصفيات كأس العالم

بدأ المنتخب السعودى تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان، يوم 14 نوفمبر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس لعالم وكأس آسيا.



ويحل المنتخب السعودى ضيفًا على نظيره الأوزبكي على ملعب باختاكور المركزي، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن ينفذ تمارين الاستحواذ.



واكتفى مدافع الأخضر عبد الله مادو بتمارين خاصة لشعوره بالآلم في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية.



ولم يشارك لاعب خط وسط عبد الله المالكي في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لنزلة برد.



ويواصل الأخضر تدريباته غدا الثلاثاء على استاد لوكوموتيف في تمام الخامسة مساء.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، متصدر الجدول.