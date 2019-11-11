مهاجما المأذونين.. مستشار المفتي: السبب في ارتفاع نسب الطلاق بمصر.. فيديو

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "حكم من طلق زوجته 3 مرات متفرقة، والثالثة منها موثقة، فهل لو كانت إحدى الطلقات لم تقع يجوز لهما الرجوع لوجود اطفال؟".



رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المواطنين، قائلًا: "إن من يطلق عليه أن يرجع لجهة الاختصاص المسؤولة عن الفتوى، وهي دار الإفتاء المصرية، وعدم الذهاب للمأذون مباشرة؛ لأنه بعد المأذون مينفعش العودة بدون مأذون، وفي الطلقة الثالثة يكون لا رجعة بمأذون أو غيره".



وشدد عاشور، على أن توثيق الطلاق والذهاب للمأذون سبب من أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، حيث أنه ربما يكون الطلاق الشفهي لا يقع في حالة معينة، ولكن توثيقه عند المأذون يجعله طلاقا بائنا، موضحًا أنه لو ثبت الطلاق بوثيقة وكان لدى الزوج شك في إحدى الطلقات يمكنه اللجوء للقضاء لتصحيح الوثيقة والبت فيها.



ولفت عاشور الى أن بعض المأذونين وليس جميعهم يتسرعون في مسألة الطلاق لإراحة أنفسهم لا يدركون الآثار المترتبة على تفكك الأسرة وأثرها على مستقبل الأبناء .



ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ولكن الطلاق فيه مضار على الزوجة وعلى الأبناء، سماه الله ميثاقًا غليظًا حتى ينتبه الناس إلى التمسك به وعدم فك هذا الميثاق وإنهاء الحياة لأتفه الأسباب.



وأشار إلى أن هناك أمورا كثيرة تبين عظمة العلاقة بين الزوجين حتى لا يهدم بيت يعقبه أعباء نفسية تقع على الزوجة وعلى الأبناء.



القسم بلفظ عليا الطلاق

وأوضح عويضة، أن قسم "علي الطلاق" لا يعتبر طلاقا وإنما يمين يستوجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.



هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟

أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الآخر فهل يقع الطلاق؟).



وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شيء واحد، فندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.



وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم 10 مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.