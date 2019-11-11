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رياضة

وزير الشباب والرياضة يدرس الوضع القانوني لصرف معاش شهري لأسرة علاء علي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:54 م
الراحل علاء علي
الراحل علاء علي
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إمكانية صرف معاش شهري لأسرة اللاعب علاء علي الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 31 عاما بعد صراع مع المرض.

وأكد صبحي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه سيدرس الأمر من الجانب القانوني مع محمود ابو رجيلة بتقديمه طلب باسم جمعية قدامي اللاعبين الحريصة على دعم اللاعبين المعتزلين وأسرهم، ومع مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين.

وكان رئيس الزمالك قد قرر صرف معاش شهري لأسرة لاعب القلعة البيضاء السابق بالإضافة إلى إقامة سرادق عزائه الخميس بالحامدية الشاذلية. 

وأشار صبحي إلى أنه لن يتأخر في تقديم الدعم لأسرة اللاعب الراحل، متمنيا أن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكانت قد انتشرت مناشدات من اللاعبين زملاء الراحل علاء علي لوزير الشباب والرياضة بصرف معاش شهري لأسرة اللاعب وهو ما استجاب له صبحي بدراسة الوضع القانوني على الفور.
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