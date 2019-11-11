شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

علامة جينيسيس ستكون أكثر من مجرد مجال لسيارات السيدان الفاخرة مع استعداد الشركة الكورية لطرح ثلاث موديلات SUV في العامين القادمين، منهم SUV صغيرة باسم GV70، والتي ستمثل منافسة لبي ام دبليو X3 وX4 ومرسيدس GLC، ونقدم لكم أهم ما نعرفه عن السيارة.





من الصور التجسسية التي ظهرت للسيارة يبدو واضحا أنها ستتخذ اتجاهًا جريئًا أقرب لبي ام دبليو X4 منها إلى كروس اوفر تقليدية، مع شبك أمامي كبير بإطار موحد ومصابيح أمامية LED منقسمة وتجعيدة على غطاء المحرك بشكل مشابه لبنتلي.





الداخلية كما هو متوقع فاخرة بجلود عالية الجودة وزخرفات سوداء غامقة في محتلف أنحاء المقصورة، كما تشمل مواصفاتها شاشة عرض رأسية 8 إنش وكاميرا 360 درجة ونظام صوتي فاخر من طراز Lexicon وعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل نظام ركن ذاتي مشابه لتيسلا.





من المتوقع استخدام GV70 لنفس مولدات الطاقة في GV0 سيدان، لتشمل محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة تتعدى 252 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، مع محرك تيربو جديد 2.5 لتر بقوة 303 حصان، ومحرك ثالث V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر.





كما قد تحصل السيارة على نسخة هجينة بالقابس، مع جير اوتوماتيكي بثمان سرعات بشكل قياسي ونظام دفع رباعي.





من المبكر تخمين السعر حاليًا ولكن نعلم أن G70 بالدفع الرباعي تبدأ من 37,450 دولار (141,000 ريال)، ما يعني أن GV70 بأربعة سلندر قد تبدأ فوق 40,000 دولار بقليل (150,000 ريال).





وبينما تستعد جينيسيس لتدشين GV80 هذا الشهر مع طرحها العام القادم، من المتوقع تأخر GV70 الأصغر لـ 2021.