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فن

بحبه ومحظوظة به.. رسالة دعم وغزل من زوجة رامى جمال بعد إصابته بالبهاق.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
رامى جمال وزوجته
رامى جمال وزوجته
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أحمد إبراهيم
وجهت الفنانة ناريمان زوجة المطرب رامى جمال رساله له بعد اعلان اصابته بمرض البهاق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر

وقالت ناريمان خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" متغزلة فى زوجها انها تتمنى له الشفاء العاجل وتعتبر نفسها محظوظة بالزواج منه وهى تحبه كثيرا مثلما هو يحبها.

وكتبت ناريمان كتبت عبر حسابها على انستجرام: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق متسائلا هل سيتقبل الجمهور له بهذا الشكل أم يعتزل الفن،
واضاف: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع: "وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا: "یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".
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