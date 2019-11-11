اخبار نادي الزمالك | الفريق يخسر من دجلة وديا.. تخصيص معاش شهري لأسرة علاء علي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:خسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بهدفين لهدف أمام فريق وادي دجلة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل علاء على لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم.نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية منشور ينعى فية لاعب الزمالك السابق علاء علي؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".قرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقامة عزاء الراحل علاء علي في مسجد الحامدية الشاذلية يوم الخميس المقبل.تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعب نادي الزمالك السابق علاء على داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.تلقت الكرة المصرية خبرا حزينا للغاية منذ قليل وهو وفاة علاء على لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الزمالك عن عمر يناهز 31 عاما، فما السبب الحقيقي وراء وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق؟، هذا ما سنجيب عليه في السطور التالية.نعى الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبى المنتخب ، علاء علي لاعب الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم، داعين الله عز وجل للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اللاعب علاء علي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق والذي وافته المنية اليوم.