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مرأة

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
مايا دياب
مايا دياب
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هاجر هانئ
احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها الـ39، وتعد مايا دياب من النجمات اللاتى استطعن خطف الأنظار حول إطلالاتهن الأنيقة والجريئة إلى حد ما.

وتتمتع مايا دياب بذوق واستايل خاص يميزها عن غيرها من النجمات، فهي تحرص على اقتناء قطع الملابس والفساتين الملفتة والغريبة والجريئة أيضا، كما تعتمد على التصميمات ذات الأقمشة الفخمة والمميزة، كما تحرص على التنوع في ارتداء تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة.

كما لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بالإكسسوارات غير تقليدية التي تميز إطلالتها وتمنحها مظهر مختلف وجذابا.
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها
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بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

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