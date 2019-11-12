انطلاق المهرجان الرياضى لتلميذات المدارس

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الرياضى لتلميذات المدارس تحت شعار "فتاة المستقبل، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بمحافظة المنوفية، وذلك غدا فى التاسعة صباح غد الثلاثاء بنادى ميت خاقان بشبين الكوم.



يشارك في المهرجان 300 فتاة من تلاميذ المرحلة الإعدادية، حيث يتضمن المهرجان مسابقات رياضية وترويحية.



يأتي هذا المهرجان ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الفتاة المصرية داخل المجتمع المصرى من خلال ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية، والعمل على جعل ممارسة الأنشطة الرياضية كأسلوب حياة للفتيات.