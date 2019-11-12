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تكنولوجيا

أفضل 4 هواتف من Apple في 2019

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:32 م
أفضل 4 هواتف من آبل
أفضل 4 هواتف من آبل في 2019
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قسم التكنولوجيا
لا شك أن اختيار هاتف جديد للشراء شئ في غاية الصعوبة في ظل تنوع العلامات التجارية وشدة تنافسها في إصدار كل هاتف ذكي، ولكن مع الاختيار من بين منتجات شركة آبل الأمريكية فإن الأمر يكون أكثر صعوبة حيث أن الاختلاف ما بين الإصدارات يكون طفيف للغاية.

ويعرض موقع techradar التقني أفضل 4 هواتف آبل لعام 2019:

1- iPhone 11
بالرغم من أنه ليس الهاتف الأفضل من آبل لكنه يعد أرخص إصدار من بين سلسلة هذا العام، ويتميز الهاتف الذكي بأبعاد 150.9×75.7×8.3 ملم ووزن 194 جرام مع حجم شاشة بمساحة 6.1 أنش.

ويتوفر الهاتف بـ 3 إصدارات بسعة تخزين مختلفة منها 64 و128 و256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، وكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل، وكاميرتان خلفيتان 12 ميجا بيكسل ويقدر سعره 699 دولار بما يعادل 11.270جنيه.

2- iPhone 11 Pro
يعتبر iPhone 11 Pro هو الثاني في ترتيب القائمة من حيث أفضل الهواتف، ويأتي الهاتف بأبعاد 144×71.4×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 188 جرام، وشاشة 5.8 وهو يعتبر حجم صغير وأنيق.

ويطابق iPhone 11 Pro هاتف iPhone 11 من حيث كل من الذاكرة العشوائية وسعة التخزين والكاميرا الأمامية ولكنه يزيد في السعر ويقدر سعره بمبلغ 999 دولار بما يعادل 16ألف جنيه.

ويحتوي iPhone 11 Pro على 3 كاميرات خلفية كل واحده منها 12 ميجا بيكسل.

3- iPhone 11 Pro Max
وهو الهاتف الأفضل والأكبر حجما والأعلى سعرا، كما تم تحسين مستوى البطارية بشكل مذهل، ويأتي الهاتف بأبعاد 158×77.8×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 226 جرام، وحجم شاشة 6.5 إنش.

وأيضا يطابق iPhone 11 Pro من حيث سعة التخزين وسعة الكاميرا الأمامية والخلفية، وسعره 1.099 دولار بما يعادل 17.700 جنيه.

4- iPhone 8
يعتبر من الهواتف الأكثر مبيعا من آبل وهو أحدث هاتف بشاشة 4.7 إنش، ويعتبر سعره مناسب لإمكانياته، وبالرغم من أنه يشبه نفس هواتف iPhone القديمة في الحجم، إلا أنه يتميز بإمكانيات حديثة.

ويتميز iPhone 8 بأبعاد 138.4×67.3×7.3 مم، ووزن 148 جرام، ويتوفر الهاتف بـإصدارين بسعة تخزين 64 و256جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت، وكاميرا أمامية 7 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

ويقدر سعره 279.95 دولار بما يعادل 4.500 جنيه مصري.
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