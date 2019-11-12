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تعليم

طارد حلمك.. ندوة بصيدلة عين شمس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:53 م
ندوة بصيدلة عين
ندوة بصيدلة عين شمس
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حسام الفقي
أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان : " Chase Your Dream" طارد حلمك، وذلك تحت رعاية د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية ، أ.د. أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضافت الندوة الدكتور إبراهيم عبدة إبراهيم مسئول صيدليات العمليات ورعاية الجراحة بمستشفي ٥٧٣٥٧ واحد خريجي كلية الصيدلة جامعة عين شمس- ٢٠٠٩ وهو اول صيدلي عمليات إكلينيكي في مصر والشرق الأوسط ومحاضر للعديد من شركات الأدوية العالمية وتاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
طارد حلمك.. ندوة بصيدلة عين شمس
طارد حلمك.. ندوة بصيدلة عين شمس
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