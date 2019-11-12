طارد حلمك.. ندوة بصيدلة عين شمس

أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان : " Chase Your Dream" طارد حلمك، وذلك تحت رعاية د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية ، أ.د. أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة الدكتور إبراهيم عبدة إبراهيم مسئول صيدليات العمليات ورعاية الجراحة بمستشفي ٥٧٣٥٧ واحد خريجي كلية الصيدلة جامعة عين شمس- ٢٠٠٩ وهو اول صيدلي عمليات إكلينيكي في مصر والشرق الأوسط ومحاضر للعديد من شركات الأدوية العالمية وتاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
استضافت الندوة الدكتور إبراهيم عبدة إبراهيم مسئول صيدليات العمليات ورعاية الجراحة بمستشفي ٥٧٣٥٧ واحد خريجي كلية الصيدلة جامعة عين شمس- ٢٠٠٩ وهو اول صيدلي عمليات إكلينيكي في مصر والشرق الأوسط ومحاضر للعديد من شركات الأدوية العالمية وتاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.