طارد حلمك.. ندوة بصيدلة عين شمس

أقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة ندوة بعنوان : " Chase Your Dream" طارد حلمك، وذلك تحت رعاية د. مها فاروق عبد الغني عميد الكلية ، أ.د. أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



استضافت الندوة الدكتور إبراهيم عبدة إبراهيم مسئول صيدليات العمليات ورعاية الجراحة بمستشفي ٥٧٣٥٧ واحد خريجي كلية الصيدلة جامعة عين شمس- ٢٠٠٩ وهو اول صيدلي عمليات إكلينيكي في مصر والشرق الأوسط ومحاضر للعديد من شركات الأدوية العالمية وتاتي هذه الندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بهدف رفع درجات الوعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.