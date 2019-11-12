مكياج بسيط.. دينا فؤاد تتألق وسط النجمات والجمهور: الأسود يليق بك

نشرت الفنانة الشابة دينا فؤاد مجموعة صور تتوسط بين الفنانات والفنانين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام".



اعتمدت الفنانة دينا فؤاد بظهورها بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، ذات أكمام شفافة ومتعرجة، مع ارتداء بعض الحُلي البسيطة مثل خاتم وسلسلة قصيرة على الرقبة وحلق في الأذن.



ظهرت الفنانة دينا فؤاد في إطلالتها بمكياج بسيط، حيث وضعت أحمر الشفاه الهادئ، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها.



توسطت الفنانة دينا فؤاد مجموعة من أشهر الفنانات مثل مها أحمد، ريم البارودي، ودينا عبد العزيز.



