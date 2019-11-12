أمم إفريقيا .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة على الأراضي المصرية بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف .



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلي المنتخبين حيث يسعى كلي منهما إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على خوض البطولة وضمان المنافسة على دور النصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما .



وأعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام في الجولة الثانية، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا ونيجيريا.



وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي:



حراسة المرمى: دارين جونسون



خط الدفاع: كيجان جوانز، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.



خط الوسط: جرانت مارجمان، سيفو مبولي، تيبوهو موكوينا.



خط الهجوم: كاموهيلو ماهلاتسي، ليل فوستر، لوثر سينج.