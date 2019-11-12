قبل افتتاحها .. معلومات عن مكتبة الأزهر الشريف الجديدة

تستعد مشيخة الأزهر، في الفترة المقبلة، لافتتاح مكتبة الأزهر الشريف الجديدة، بحضور شيخ الأزهر ورئيس الجمهورية والوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية وكبار رجال الدولة.



وتعد مكتبة الأزهر الشريف، مكتبة متطورة تقام على مساحة 14 ألف متر مربع بالقرب من مدينة البعوث، وتحديدًا مكتبة الأزهر الشريف على طريق صلاح سالم بجانب جامع الرحمن الرحيم، حيث تتكون من مبنى واحد مكون من دور أرضي وميزانين و3 طوابق وتتراوح مساحة كل طابق ما بين 4700 إلى 7400 متر مربع.



وتم إنشاء تلك المكتبة وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية بما يسهم فى ربط الأزهر الشريف إلكترونيًّا بالعالم، وبما يسهم أيضا فى توفير أحدث المراجع العلمية التى يمكن أن يستفيد منها طلاب الجامعات الأخرى.



وتتضمن المكتبة الجديدة نظمًا وأساليب حديثة فى حفظ المستندات والكتب ومعامل ترميم المستندات الأثرية، وتوفر أحدث المراجع العلمية حتى يستفيد منها طلاب الجامعات الأخرى، بالإضافة إلى تجهيز تأمين مقتنيات المكتبة الحالية خلال أحدث نظم المراقبة والتأمين الإلكترونية، التى تليق بالأزهر الشريف وما تحويه مكتبته من نفائس المخطوطات والمطبوعات حتى تستطيع المكتبة القيام بالدور المنوط بها فى نشر الثقافة الإسلامية وإتاحة أوعيتها النادرة لطلاب العلم والباحثين كذلك تمويل أعمال ترميم مقنيات المكتبة من المخطوطات والمطبوعات وترقيمها وتوفير أنظمة حماية وتعقب إلكتروني لمراقبتها والمحافظة عليه.