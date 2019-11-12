درس عمرها .. قصة موقف محرج تعرضت له هند رستم خلال تصوير فيلم الراهبة

لم يكن دور الراهبة التي جسدته الفنانة الراحلة هند رستم في فيلم «الراهبة» مجرد دور غيره من الأدوار التي قدمتها في 72 فيلم خلال مسيرتها الفنية، فالتصوير خلال هذا الفيلم جعلها تقدم على تغيير الكثير من عاداتها الشخصية خارج التصوير.





كان لفيلم «الراهبة» من إنتاج عام 1965 وقعا خاصة في نفس هند رستم، فخلال فترة التصوير كانت هند زاهدة في كل شئ، تقمصت الشخصية حتى أتقنتها وأثرت على حياتها الشخصية.





«الراهبة الحسناء» كانت قد قررت الاستراحة خلال تصوير فيلم «الراهبة»، في لبنان حيث الهدوء والطقس الجميل وأشجار الصنوبر المنتشرة في كل مكان، تنظر من الشرفة لترى الثلج قد زين المكان، وكانت قد أثرت شخصية الراهبة عليها بالكامل حتى في نظرتها لكل شئ.





روت هند رستم موقف محرج تعرضت له خلال تصوير فيلم «الراهبة» في حوار قديم لها نشر بمجلة الكواكب، وكانت هند حينها تجلس في مكان عام وتشرب سيجارة كالمعتاد، أشعلتها وراحت تنفث دخانها في الهواء، حتى لاحظت أن إحدى السيدات قد غادرت مكانها وتتجه نحو هند.



