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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي الأساسيين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:28 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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ريهام بكير
خضع لاعبو المنتخب الأولمبي الأساسيون، الذين شاركوا فى مواجهة غانا كاملة، لتدريبات استشفائية، تحت إشراف وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد للمنتخب.

يأتي ذلك للحفاظ علي اللاعبين من التعرض للاجهاد في ظل خوضهم مباراة كل ثلاثة أيام.

المنتخب استأنف تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر ضمن الصعود الى دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
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