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فن

بعد وصف الجمهور لها بـ القوية.. أصالة: قوية وصار هيك فيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
أحيت الفنانة أصالة، حفلاً غنائياً ضخماً على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

وقدمت أصالة، العديد من الاغاني التي أظهرت من خلالها شخصيتها القوية، ليصيح أحد الحضور قائلًا: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد عليه الاخيرة قائلة : "قوية وصار هيك فيا ؟".

يذكر أن اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الاطفال و30 فى مجال العزف من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الاولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال.
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