بعد وصف الجمهور لها بـ القوية.. أصالة: قوية وصار هيك فيا

أحيت الفنانة أصالة، حفلاً غنائياً ضخماً على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.





وقدمت أصالة، العديد من الاغاني التي أظهرت من خلالها شخصيتها القوية، ليصيح أحد الحضور قائلًا: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد عليه الاخيرة قائلة : "قوية وصار هيك فيا ؟".



