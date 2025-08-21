قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

رامي المهدي

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد سنوات من الغياب عن الساحة السياسية، وذلك لتنفيذ أحكام نهائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، بلغ مجموعها نحو 8 سنوات حبس.

 

القصة الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عقب القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة لتنفيذ أحكام بالسجن 8 سنوات حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على النائب البرلماني السابق رجب هلال حميدة، لتنفيذ عدد من قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضده في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بإجمالي أحكام بلغت نحو 8 سنوات حبس.


 

وجاء ضبطه خلال مرور أمني بمدينة كفر الشيخ، حيث اشتبه الضباط في سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يقودها شخص غير مالكها، وبفحص قائدها تبين أنه رجب حميدة، النائب السابق بمجلس الشعب.


 

بالفحص الجنائي، تبيّن أن حميدة مطلوب في عدة قضايا، أبرزها تحرير شيكات بدون رصيد، وصادر ضده أربعة أحكام قضائية،  جاءت على النحو التالي:


 

- القضية رقم 1713 لسنة 2024: سنة حبس وكفالة 1000 جنيه  

- القضية رقم 3124 لسنة 2024: 3 سنوات حبس وكفالة 5000 جنيه  

- القضية رقم 1712 لسنة 2024: سنتان حبس وكفالة 2000 جنيه  

- القضية رقم 3387 لسنة 2024: سنتان حبس وكفالة 2000 جنيه  


 

وعقب ضبطه، تم اقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.


 

كفر الشيخ رجب هلال حميدة البرلماني السابق رجب هلال حميدة الساحة السياسية

