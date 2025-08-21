قاد سيارة مُعاقين.. القبض على “رجب هلال حميدة” بكفر الشيخ لتنفيذ أحكام تصل 8 سنوات

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على، رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، لتنفيذ قرارات ضبط وإحضار صادرة ضده في عدد من القضايا المتعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، بإجمالي أحكام بلغت قرابة 8 سنوات.

وقعت عملية الضبط، عندما اشتبه ضباط الأمن أثناء متابعة الحالة الأمنية بمدينة كفر الشيخ من سيارة وبفحص السيارة تبين أنها لذوي الاحتياجات الخاصة «سيارة معاقين» يقودها غير مالكها، وأن قائد السيارة هو البرلماني السابق، رجب هلال حميده.

وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه صادر ضده عدة أحكام في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد، لعدة أشخاص وقضايا متنوعة.

وتضمّن سجل القضايا ضد البرلماني السابق الحكم في القضية رقم 1713 لسنة 2024، الحكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وفي القضية رقم 3124 لسنة 2024، الحكم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، وفي القضية رقم 1712 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، وفي القضية رقم 3387 لسنة 2024: الحكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه.

على الفور تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.