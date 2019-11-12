طريقة عمل الكريم كراميل خطوة بخطوة

يعتبر الكريم كراميل من أشهى الحلوى التي يتم تحضيرها في المنزل وبتكلفة قليلة، واليكم طريقة تحضير الكريم كراميل خطوة بخطوة.



مقادير طريقة عمل كريم الكراميل:



6 حبات بيض

ملعقه فانيليا

كوب سكر صغير

2 كوب حليب



طريقة التحضير:



-نضع ملعقتين سكر على النار حتي يتغير لونهو اضيفي ملعقتين ماء يوضع بقالب حتى يبرد.



-نقوم بوضع الحليب على النار لغلي نتركه في وعاء ليبرد، ومن ثم نضع البيض والسكر.



- نخلط الحليب والفانيليا، ومن ثم نقوم بتصفيته لتخلص من الرغوه



- نضع الخليط على السكر ثم نضعه بالفرن حتى يتجمد، ونخرج الخليط من الفرن.