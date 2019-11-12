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مرأة

طريقة عمل الكريم كراميل خطوة بخطوة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر الكريم كراميل من أشهى الحلوى التي يتم تحضيرها في المنزل وبتكلفة قليلة، واليكم طريقة تحضير الكريم كراميل خطوة بخطوة.

مقادير طريقة عمل كريم الكراميل:

6 حبات بيض
ملعقه فانيليا
كوب سكر صغير
2 كوب حليب

طريقة التحضير:

-نضع ملعقتين سكر على النار حتي يتغير لونهو اضيفي ملعقتين ماء يوضع بقالب حتى يبرد.

-نقوم بوضع الحليب على النار لغلي نتركه في وعاء ليبرد، ومن ثم نضع البيض والسكر.

- نخلط الحليب والفانيليا، ومن ثم نقوم بتصفيته لتخلص من الرغوه

- نضع الخليط على السكر ثم نضعه بالفرن حتى يتجمد، ونخرج الخليط من الفرن.
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