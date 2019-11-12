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رياضة

نجوم الكرة المصرية يشاركون في عزاء علاء علي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:58 م
الراحل علاء علي
الراحل علاء علي
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حسام الحارتي
أقامت أسرة الراحل علاء علي ، نجم الزمالك السابق ، سرادق عزاء اليوم " الثلاثاء"، في عين شمس الغربية شارع عثمان بن عفان بجوار محطة مترو عين شمس غرب السكة الحديد .

وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا "، ويوسف أوباما ، ومحمود سعد ، ومحمود أبو رجيلة ، وباسم مرسي ، وإبراهيم صلاح ، وأحمد تمساح وحسام باولو ، ومحمد سمير ، ومؤمن زكريا على المشاركة في عزاء علاء علي .

وقرر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إقامة سرادق عزاء لرحيل نجم الزمالك علاء علي يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

ورحل مساء أمس "الاثنين"، علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عمر 31 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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