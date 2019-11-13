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البسوا شتوى..الأرصاد تحذر من الأمطار والسيول على تلك المناطق..فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس معتدلة على السواحل الشرقية، مائلا للحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيفا ليلا، لافتًا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وارتفاع حوالى 4 درجات حرارة أكثر من المعتاد يسببه تعرض الجمهورية لمجموعة من المنخفضات، ومن سمات فصل الخريف التقلبات الجوية وعدم استقرار درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه المعدلات لمدة ثلاث أيام.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه من المتوقع سقوط الامطار على السواحل الغربية، وسيوة وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مؤكدًا أن الامطار متوسطة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، وقد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر.


وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن هناك فرصا كبيرة نسبيًا لسقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد، نتيجة لامتداد منخفض السودان الموسمي، ولكن القاهرة والإسكندرية والوجه البحري سشتهد أمطارًا متوسطة بداية من الغد.


ونصح الدكتور محمود شاهين، بضرورة ارتداء ملابس ملائمة للجو، والاطلاع على درجات الحرارة قبل المغادرة ونسبة سقوط الأمطار المتوقع حدوثها في المكان المتوجه إليه.
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