إسرائيل تعترف بالهزيمة.. 260 صاروخا على تل أبيب.. والقبة الحديدية فاشلة

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، اعتراف جيش الاحتلال بفشل القبة الحديدية أمام 260 صاروخًا أُطلقت على تل أبيب.



وأعلن جيش الاحتلال أنّ المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 260 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل منذ الأمس حتى اللحظة.



وأضاف الجيش أن القبة الحديدية اعترضت 60% من هذه القذائف الصاروخية سقطت في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخا من طراز كورنيت صوب آلية عسكرية إسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن دوي انفجار كبير نجم عن إطلاق الصاروخ نحو الآلية العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الدبابات قنابل دخانية للتغطية على الآلية المصابة.



وكان جيش الاحتلال تحدث عن حدث أمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون إعطاء تفاصيل.



وقالت قناة فلسطين اليوم، إن المقاومة أطلقت صاروخا موجها تجاه إحدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، دون معلومات عن وجود خسائر لدى الاحتلال.



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد خالد معوض سالم فراج، 38 عامًا، أحد قادتها بلواء الوسطى من قطاع غزة، وكانت سرايا القدس نعت أربعة من أعضائها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وهم زكي غنام، 26 عاما، وإبراهيم الضابوس، 26 عاما، والشهيدان عبد السلام أحمد، 28 عامًا، وعبد الله البلبيسي.



واستشهد 12 فلسطينيا منذ يوم أمس حتى اللحظة في العدوان المتواصل على قطاع غزة.