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أخبار العالم

بالأسماء| سقوط 22 شهيدا فلسطينيا و69 مصابا في العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:12 م
سقوط 22 شهيد فلسطيني
سقوط 22 شهيد فلسطيني و69 مصاب حتى الأن
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء أن 22 شهيدا فلسطينيا و69 مصابا سقطوا حتى الآن جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على قطاع غزة منذ بدء العدوان بقصف منزل الشهيد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجر أمس، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله، وتواصلت الغارات حتى اللحظة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه :" تم رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية واستهدفت الغارات منازل وأراضي زراعية ومزارع خضراوات ودواجن للمواطنين واستراحات بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأشار المكتب الى أن مجمل الوحدات السكنية التي لحق بها أضرار جراء العدوان بلغت 48 منزلا، ما بين تدمير كلي وجزئي.

وقصفت الطائرات 8 تجمعات للمواطنين في بيت لاهيا وشرق غزة وبيت حانون وشرق خانيونس ورفح و٧دراجات نارية تقل مواطنين في مواقع مختلفة.

وأكدت الصحة أن هناك 22 شهيدا بينهم طفل وامرأة ارتقوا خلال العدوان وإصابة أكثر من 69 جريحا، 10 منهم اليوم والباقي أمس.
الشهداء هم:

1.اسماء محمد حسن ابو العطا
2.بهاء سليم حسن ابو العطا
3.محمد عطيه مصلح حموده
4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس
5.زكي عدنان محمد غنامه
6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي
7.عبد السلام رمضان أحمد أحمد
8.راني فايز رجب ابو نصر
9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر
10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي
11.خالد معوض سالم فراج
12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال
13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال
14.رأفت محمد سلمان عياد
15.سهيل خضر خليل قنيطه
16.علاء جبر عبد شتيوي
17.محمود دهام محمود حتحت
18.اسلام رأفت محمد عياد
19.أحمد أيمن فتحي عبد العال
20.أمير رأفت محمد عياد
21.رائد رفيق أحمد السرساوي
22.مؤمن محمد سلمان قدوم
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