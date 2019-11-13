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أخبار العالم

إسرائيل توسع العدوان.. سقوط 6 شهداء فلسطينيين حتى الآن

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
6 شهداء فلسطنيين
6 شهداء فلسطنيين حتي الأن
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سمر صالح
وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الأولى من دائرة الاعتداءات ضد مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، في غزة استشهاد 6 فلسطينيين صباح اليوم في عمليات قصف متواصلة بالقطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات وصلوا الى مجمع الشفاء الطبي نتيجة قصف شرق غزة.

وأوضح مراسل "معا" أن طائرات الاحتلال قصفت منجرة تعود لاحد المواطنين بحي التفاح شرق غزة ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أكثر من 20.

وأضاف أشرف القدرة أن مواطنا استشهد وصل الى مشفى القدس بعد استهداف دراجته في حي الزيتون جنوب غزة فيما أصيب طفله بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق نعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي احد قادتها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وهو الشهيد خالد فراج 38 عاما االذي استشهد في قصف بقرية المغراقة وسط القطاع والشهيد علاء شتيوي 32 بحي الزيتون جنوب غزة.

وقصفت قوات الاحتلال قاربا على شاطئ غزة وقامت قوات الدفاع المدني باطفاء الحريق الذي اشتعل فيه.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال قصفت منزل لعائلة أبو حدايد في حي المهندسين برفح فيما استهدفت فجرا منزلين بخان يونس وغرفة زراعية بحي الشيخ عجلين بمدينة غزة.
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