الأوقاف: افتتاح 125 مسجدا قبل نهاية العام الحالي 2019

تفتتح وزارة الأوقاف 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019م منها 45 من إحلال وتجديد الوزارة، ومنها 80 بالجهود الذاتية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد.





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كما تداول عدد من الصفحات منشورات غير صحيحة تفيد بأن وزارة الأوقاف تطالب على كل من يرتاد المساجد أن يدفع ثمن صلاته، لسداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالمساجد، وأنه ابتداء من الجمعة القادمة يتعين على كل مواطن دفع ثلاثة جنيه أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة.





ونفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريح له، ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة تتحمل جميع الرسوم المتعلقة بالمساجد، ولا صحة على لإلزام الأهالي بدفع فواتير الكهرباء أو المياه واستهلاكها بالمساجد.





وأكد أن رواتب الأئمة يتم دفعها من الموازنة العامة للدولة، وهو ما أعلنه وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، وأي زيادات فيها تكون من الموارد الذاتية ولا علاقة للمصلين بها.





ونبه الشيخ جابر طايع، على ضرورة تجنب الشائعات وتحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولها خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات وحسابات غير رسمية.



