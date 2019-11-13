غادة والي تفتتح مركز ريادة الأعمال فى بنك ناصر فرع 6 أكتوبر..غدا



تفتتح غدا الخميس غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي مركز خدمات تطوير الاعمال بفرع البنك في 6 اكتوبر بحضور لبنى هلال ــ نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتور شريف فاروق - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك و أعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي.



تقدم مراكز «رواد النيل» مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب علي التحديات التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوي، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، ونوع التمويل المناسب للشركة .



كما تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الأمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الاعمال كما ان مراكز تطوير الأعمال توفر آليات التدريب و التحفيز لرفع المستوى الإبتكارى و الفنى والإدارى من خلال برامج المبادرة المختلفة .



و تقدم مراكز «رواد النيل» أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئه الدعم اللازم من تصميم و تطوير و تحفيز للإستمرار و المساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.

