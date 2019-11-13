ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار.. انتخابات مبكرة في بوليفيا وموراليس يلجأ للمكسيك.. وماكرون: الأمم المتحدة باتت مشلولة.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

رئيس وزراء طاجيكستان يغادر البلاد بعد زيارة رسمية

الكويت تؤكد أهمية إعادة تأهيل أصحاب الفكر المتطرف

السعودية: إيران تراوغ بشأن برنامجها النووي

الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من هجماته في غزة

الجيش اللبناني: مقتل شاب برصاص أحد جنودنا

ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.وركزت صحيفة "الوطن" على إشادة مسئول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس، الثلاثاء، على تطور أنشطة المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت وقال إنها آخذة في التوسع لتجذب جميع دول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس إدارة شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الحلف جيوفاني روماني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتليفزيون الكويت على هامش انطلاق اجتماعات الحلف مع الكويت والتي بدأت في بروكسل وتختتم الخميس المقبل.وأضاف روماني: "نرى نمو نشاطات المركز عاما تلو الآخر وتوسع دائرة عطائه والتي تشمل البرامج التدريبية والندوات".وأفادت صحيفة "الراي" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء، عند مستوى 303ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس، الثلاثاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 390ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.وأشارت صحيفة "الوطن" إلى مغادرة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي معالي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الاسلامية والمحال إلى جمهورية طاجيكستان نصار عبد الرحمن المطيري.وأبرزت صحيفة "القبس" الإلكتروني، تأكيد الكويت أهمية دور المؤسسات الحكومية في إنشاء مراكز لإعادة التأهيل والإدماج لأصحاب الفكر المتطرف، والتعاون فيما بينها، ومساعدة منتسبيها من خلال تبادل المعلومات الأمنية والوقائية والاجتماعية وتطبيق القواعد الدولية في هذا المجال.جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مساء أمس، الثلاثاء، السكرتير الثاني بشار المويزري بجلسة مجلس الأمن بصيغة "اريا" حول تحدي التطرف في السجون.عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن مجلس الوزراء السعودي قد أعلن أمس، الثلاثاء، أن إيران مستمرة "بالخداع والمراوغة" بشأن برنامجها النووي واتهمتها بتأخير "توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".ودعا بيان مجلس الوزراء الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة ومفتشيها.واستأنفت إيران الأسبوع الماضي تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وهو نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.وأفادت صحيفة "الجريدة" بمصرع ستة عمال آسيويين غرقا في سلطنة عمان، بعدما طمرتهم مياه أمطار غزيرة، أثناء عملهم في مشروع خط أنابيب تحت الأرض، بحسب ما أعلن الدفاع المدني العماني، الليلة قبل الماضية.وتشهد مناطق السلطنة منذ أيام أمطارًا غزيرة إلى معتدلة، بحسب وسائل الإعلام العمانية. كما أن سلطات الأرصاد الجوية حذرت من أعاصير وعواصف شديدة قد تضرب الدولة الخليجية.وذكرت صحيفة "الأنباء" أن إسرائيل اغتالت أمس بهاء أبو العطا، القائد العسكري البارز في «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، في ضربة موجهة نادرة بقطاع غزة، واستهدفت قياديا آخر للحركة في دمشق هو عضو مكتبها السياسي أكرم العجوري، لكنه نجا من القصف، الامر الذي استتبع تصعيدا على جانبي الحدود وسط مخاوف من «حرب مفتوحة» بين الجانبين.وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم جيش الاحتلال: «نفذنا الهجوم على أبو العطا لأنه لم يكن هناك خيار آخر».في سياق متصل، أشارت صحيفة "الوطن" إلى تأكيد الكويت تمسكها بأهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك خلال كلمة الكويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقتها السكرتير الأول جواهر الصباح خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين.وركزت صحيفة "الجريدة" على إعلان قيادة الجيش اللبناني مقتل شاب برصاص أحد جنود الجيش بعد أن فتح النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون قطع طريق رئيسية بالعاصمة بيروت.وقالت القيادة في بيان فجر اليوم، الأربعاء، إن إطلاق النار جاء إثر تلاسن وتدافع بين العسكريين والمتظاهرين، ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص توفى لاحقا متأثرا بجروحه.وأضافت أنه تم توقيف العسكري الذي أطلق النار في "محلة خلدة".دوليا، أوضحت صحيفة "الراي" أن مصادر مطلعة ذكرت أن الرئيس الأمريكي عرض على نظيره التركي صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار، للالتفاف على العقوبات التي توعدت بها واشنطن بسبب صفقة صواريخ "إس–400" الروسية.وكشفت المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن هذه المقترحات الهادفة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تضمنتها رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور حاليا واشنطن لبحث المشاكل العالقة.وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه المقترحات غضب بعض المشرعين الأمريكيين، خاصة في مجلس النواب، الذي أيد الشهر الماضي فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سورية.وأشارت صحيفة "الوطن" إلى تحذير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، الثلاثاء، من "أزمة غير مسبوقة قد تعصف في النظام السياسي العالمي"، داعيا إلى تحالفات من نوع جديد وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم.وأكد ماكرون في كلمة ألقاها خلال الدورة الثانية من منتدى باريس للسلام، ضرورة إيجاد "سبل تعاون وتحالفات جديدة بين الدول والمنظمات"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة نفسها باتت مشلولة".وقال: "عالمنا يمكن أن يندثر ما لم يكن لدينا مشروع مشترك، والعالم يعيش أزمة مرتبطة بتحديات جديدة ومشكلة داخل النظم العالمية".وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس بلاده غادر أمس إلى المكسيك التي منحته اللجوء السياسي، في وقت تعهد الجيش مساعدة الشرطة في التصدي لأعمال عنف بعدما تسببت استقالة الرئيس المفاجئة بفراغ في السلطة.وتعهدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين آنيز، التي ستتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد، إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة السياسية.وقالت آنيز للصحافيين في لاباز: «سندعو لإجراء انتخابات»، مشيرة إلى «عملية انتخابية تعكس إرادة جميع البوليفيين».وذكرت صحيفة "الراي" أن الشرطة الإندونيسية أعلنت اليوم أن مهاجما انتحاريا على الأرجح فجر نفسه أمام مقر الشرطة في مدينة ميدان في سومطرة الشمالية، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو إن منفذ الهجوم قُتل وأصيب أربعة من ضباط الشرطة ومدنيان أحدهما موظف بالشرطة جراء الانفجار الذي وقع في ساحة لانتظار السيارات أمام مقر شرطة ميدان الساعة 8:40 صباحا (01:40 بتوقيت جرينتش).