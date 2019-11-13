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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يبحث مع السفير السعودي تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، للتباحث حول أهم المعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها.

وأكد الوزير - بحسب بيان الأربعاء - عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أي فرق بين أي مواطن مصري وأي مواطن سعودي.

وأشاد "سعفان" بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كافة الأمور في العمل المشترك مع السفارة السعودية.

وتم تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.
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