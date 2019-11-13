ضط مرتكبى واقعة اختلاق حادث اختطاف لابتزاز والدهما بالإسكندرية

أقدم صاحب مصنع بالإسكندرية على اختلاق واقعة اختطافه لابتزاز والده لطلب مبالغ مالية منه وذلك بمساعدة شقيقه، وآخر عاطل، قبل أن يتم ضبطهم.



تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من "عامل"، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله "صاحب مصنع بلاستيك"، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي (تبديد وسرقة تيار كهربائي).



وأشار المبلغ إلى أن نجل عم المتغيب تلقى اتصالا هاتفيا من رقمين حددهما، أبلغه خلاله المتصل أن المتغيب برفقته لحين إنهاء خلافات مالية مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وهو شريك سابق للمتغيب بالمصنع وتم فض الشراكة بينهما.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، توصلت جهوده إلى قيام المتغيب باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شخصين "عاطل"، له معلومات جنائية، وهو شقيق المتغيب" شريك بمصنع بلاستيك.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد إيهام والد المتغيب (المُبلغ)، ونجل عمه بحدوثها، وإبلاغهما بذلك على غير الحقيقة لابتزاز والدهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.