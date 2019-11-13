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إيطاليا تغرق في فيضان هو الأعنف منذ 50 عاما .. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:42 م
فيضان - أرشيفية
فيضان - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن الفيضانات الكثيفة لمدينة البندقية الإيطالية.

وأظهر الفيديو فيضانات عارمة غطت أكثر من 70 في المئة من المدينة لمدينة البندقية الإيطالية ووصلت فيضانات الشتاء، التي يطلق عليها اسم "اكتساب ألتا" في البندقية، والتي تعني "الماء المرتفع" ، إلى 187 سم وهو أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ عام 1966.

ومدينة البندقية هي مدينة الرومانسية والسحر والجمال فى إيطاليا حيث تقع على اجمل القنوات المائية مع اجمل المبانى والقصور على جانبى القنوات، وتعد مكانا سياحيا رئيسيا في إيطاليا يقصده السياح من جميع أنحاء العالم، وخاصة العشاق حيث تعرف بأنها مدينة الرومانسية والعشاق.
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