فيديوجراف| لا تتجاهلها.. رسائل تعني أن جهازك مهدد بالاختراق

اكتشفت إدارة متصفح موزيلا، أنها تقع تحت يد قراصنة الإنترنت حيث وجدوا ثغرات اكتشفها المحتالون لإيقاع الضحايا.



عملت الإدارة على إصلاح هذه الثغرات في Firefox 68، وتضمن الإصلاح حظر جميع أنواع مطالبات "المصادقة المطلوبة"، بما في ذلك تلك التي جرى إنشاؤها بواسطة المجال الرئيسي للموقع.



تبين أن هناك عدة رسائل تظهر على الصفحة تعني أن جهازك مهدد للاختراق ويجب عدم مصادقتها والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي:

