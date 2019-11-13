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محافظات

رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:12 م
المهندس حامد طلبة
المهندس حامد طلبة خلال الحملة
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ابراهيم الهواري - عبد العزيز جمال

قاد المهندس حامد طلبة رئيس مركز و مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، حملة انضباطية مكبرة؛ لرفع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية لدي المواطنين بالمدينة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وأكد طلبة أن الحملة شملت منطقة بحري السكة الحديد حيث تم رفع الاشغالات لأماكن البائعين التي تعوق الحركة المرورية وتسكنيهم بداخل السويقة بحضور مدير الاشغالات بالمجلس رأفت احمد، وشرطة المرافق.

وأكد رئيس مدينة قليوب أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة وإعادة الإنضباط بالشارع.




رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
رئيس مدينة قليوب يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور
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