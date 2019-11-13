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برلمان

مش عارفين حاجه عنه.. برلمانية تنتقد إعلان وزارة الصحة "التكليف الجديد للأطباء"

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:40 م
الدكتورة سماح سعد
الدكتورة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
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أسامة علي
انتقدت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعلان وزارة الصحة والسكان عن استراتيجية جديدة، لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" او "نظام التكليف الجديد".

وتابعت سماح سعد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" قائلة:" منعرفش عن النظام الجديد حاجة ولسنا ضد التطوير وكان على وزارة الصحة قبل الاعلان عن تطبيق نظام التكليف الجديد عرضه على مجلس النواب ونقابة الأطباء وعموم الأطباء لدراسته قبل تطبيقه.

ووجهت عضو لجنة القوى العاملة عددا من الأسئلة لوزيرة الصحة قائلة:" كيف يطبق التكليف الجديد على الدفعة الحالية،هل يوجد عدد كافٍ من المستشفيات المجهزة لتدريب الزمالة؟، الزمالة الآن تستوعب 2000 طبيب فقط في السنة فكيف تستوعب 10000 طبيب؟، من يدرب الأطباء في المستشفيات التي تم ضمها للزمالة".

وأعلنت نقابة الأطباء من خلال قرار هيئة مكتبها، رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وذلك لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله مع طلب تكليف الدفعة الحالية، طبقا للنظام المعمول به سابقا، لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.
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