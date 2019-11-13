يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

لم تكن رابطة أيديولوجية مشتركة هي ما أغرت تركيا بدعم ميليشيات متطرفة موالية لحكومة الوفاق في طرابلس بليبيا، وإنما كان التدخل القطري في ليبيا في أعقاب موجة الربيع العربي هو ما استتبع هذا التورط التركي في مستنقع الحرب الأهلية الليبية.



وكانت العلاقات القطرية التركية قد تعرضت لهزة نادرة الأسبوع الماضي، عندما هاجمت وسائل إعلام تركية تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للعدوان التركي شمال سوريا، لكن هذا التوتر المفاجي ظل محصورًا بين وسائل الإعلام ولم يتجاوزها إلى علاقات المصلحة الراسخة بين البلدين.



ونقل موقع "أحوال" التركي المعارض عن الأستاذ بكلية الملك في لندن ديفيد روبرت أن "العلاقات الوثيقة بشكل استثنائي بين قطر وتركيا بدأت مع موجة الربيع العربي. كلا البلدين توافقا على دعم فصائل من الطيف الإسلامي بدرجة أو أخرى".



وعندما فرضت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قرارات المقاطعة على قطر في منتصف عام 2017، سارعت تركيا إلى إسناد الإمارة الصغيرة الحليفة، وقال روبرت "خلال الأيام الأولى للمقاطعة وصلت قوات تركية إلى قطر، سرعان ما تحولت إلى قاعدة عسكرية ثابتة".



وفي أغسطس 2018، ردت قطر الجميل بضخ 15 مليار دولار كاستثمارات لانتشال الاقتصاد التركي من عثرة خطيرة سببتها عقوبات أمريكية على أنقرة، وأهدى أمير قطر تميم بن حمد طائرة خاصة فاخرة بقيمة 500 مليون دولار لـ "أخيه" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف روبرت "أصبحت تركيا لاعبًا دوليًا لحساب قطر، لا سيما في ليبيا وسوريا والصومال. الأتراك هم من يملكون أدوات العمل الخارجي والمعرفة، وهكذا نشأ نوع من العمل المشترك تعمل بموجبه قطر مرتدية قفازًا تركيًا".



وأوضح روبرت أن قطر لا تحمل أي التزام تجاه القضية الإسلامية كما يفترض الكثير من المراقبين، وإنما تقدم الدعم لجماعات على شاكلة الإخوان من منطلقات مصلحية بحتة.



وكان الناشط البارز بالتيار الإسلامي في ليبيا علي الصلابي قد عاد من منفاه الاختياري في قطر إلى ليبيا في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان الصلابي خلال فترة منفاه في قطر قد أقام صلات بقيادات من الإخوان وشخصيات متنفذة في الدوحة، وأقنع القيادة القطرية برصد ملياري دولار لدعم أنشطته في ليبيا.



وإثر عودته إلى ليبيا، عمل الصلابي كوسيط لنقل الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري القطري إلى الميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان، والتي أصبحت فيما بعد القوام الرئيسي للقدرات العسكرية لحكومة الوفاق في طرابلس.



ومنحت قطر الصلابي جنسيتها، وهو يتمتع بعلاقة وثيقة مع الإخواني الهارب في قطر يوسف القرضاوي، وتكثر إشاراته إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان كنموذج لحكم "إسلامي معتدل".



ويضيف موقع "أحوال" أن قطر كبحت وتيرة تدخلها في ليبيا نوعًا ما عام 2014، لكن تركيا تقدمت لتعوض غياب الدور القطري جزئيًا، وبدأت بإقامة صلات مباشرة مع الصلابي.



وقال روبرت إن قطر باتت تلعب دورًا ثانويًا في الصراع الليبي، تاركة موقع الصدارة لتركيا، وبعدما كانت الأخيرة ترسل الأسلحة والإمدادات سرًا لسنوات إلى الميليشيات الليبية المتطرفة، أصبحت تمارس هذه التحركات بشكل مكشوف، غير مبالية بالإدانات الغقليمية والدولية، بما في ذلك تسليم مركبات مدرعة ثقيلة إلى ميليشيات حكومة الوفاق.



وبحلول سبتمبر الماضي، باتت تركيا المشرف الرئيسي على سير معارك ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، بما في ذلك مساعدة الميليشيات في تشغيل طائرات بدون طيار تركية الصنع، بل وقيادة عمليات عسكرية بشكل مباشر ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.