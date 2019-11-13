حقيقة تأخر إعلان اتحاد الكرة عن حسم أزمة مباراة سيراميكا والزرقا

كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة حقيقة تأخر إعلان لجنة المسابقات فى القسم الثاني برئاسة خالد كامل عن قرار الحسم بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا فى مجموعة القاهرة.



وكانت أنباء ترددت بقوة عن إعتماد لجنة مسابقات القسم الثانى فى اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وذلك بناءا على تقرير حكم المباراة وتقرير عضو لجنة المسابقات الذى أكد صحة موقف فريق سيراميكا كليوباترا.



وأنهي أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا اللقاء بعد 20 دقيقة من بدايتها طبقا للوائح نظرا لعدم حضور فريق الزرقا الذى غادر السويس فى التاسعة والنصف من صباح يوم المباراة بداعي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .



قال نائب الجبلاية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لجنة مسابقات القسم الثاني لا يتدخل فى عملها مسئولى اتحاد الكرة وإنما يتم طرح أى أزمة على لجنة المساتبقات لمناقشتها ودراستها بعناية واتخاذ القرار وفقا لتعديلات اللائحة التى تم إرسالها الى أندية القسم الثاني بداية الموسم الجاري.



أضاف: لم أحضر سوى إجتماع وحيد فى بداية الموسم من أجل التعارف على أعضاء لجنة المسابقات فى القسم الثاني ولم اشارك فى صدور أي قرار من جانبهم وإنما يتخذون قراراتهم وفقا لنصوص اللائحة وتعديلاتها خلال الموسم الجاري.



شدد على أن الحالة الوحيدة التى يمكن للجنة مسابقات القسم الثاني رفع ملف أي أزمة للفصل فيها خاصة بالقسم الثاني أو عقوبة يتم توقيعها على أى نادي فى إحدى المباريات تكون عقب عدم وجود أى نصوص فى تعديلات لائحة الموسم الجاري للفصل فى الأزمة مشيرا إلى أن اتحاد الكرة فى هذه اللحظة هو المنوط به فصل أى أزمة صادرة فى أية مباراة.