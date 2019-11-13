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فن

السعودي عبوش يقترب من مليون مشاهدة بـ مغامرة جديدة.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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سعيد فراج
اقترب فيديو طرحه مؤخرًا الشاب السعودي عبدالله التميمي الشهير بـ"عبوش" من تحقيق مليون مشاهدة ، حيث حقق فيديو قام من خلاله "عبوش" مع اصدقائه بتجربة مشروبات ستار باكس السرية حوالي 776,970 مشاهدة على قناة ون تيد التي يملكها على يوتيوب.

كما أثار عبدالله التميمي الشهير بـ"عبوش" ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد ان سبق وحقق 899,486 مشاهدة على "يوتيوب" من خلال فيديو القفز من الطائرة .

يعد عبدالله التميمي من الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا بالسعودية والشرق الاوسط ، حيث اقترب عدد متابعيه الي مليون متابع ، وهو من مواليد 1992 ، يدرس بكلية الاعلام بجامعة الملك فهد ، وسبق وأن تم اختياره من قبل احدى الشركات العالمية للمشاركة في حملة كأس العالم لكرة القدم التي تم تنظيمها في روسيا العام الماضي .

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