أيمن نصري: أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف يشيدون بتقرير مصر.. فيديو

أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بالتقرير المصري بشأن حقوق الإنسان، والذي عُرض اليوم، أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثين، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي نوه إلى نجاح مصر في أهم اختبار، مع فشل منظمات المجتمع المدني التي تُسيس ملف حقوق الإنسان في تشويه صورتها أمام العالم.



وأضاف أيمن نصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثنت على التقرير المصري والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار.



وأوضح أيمن نصري، أن 110 دول من أصل 133 دولة، أشادت بمصر، وأثنت بشكل كبير على أداء حكومتها في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.



وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن هناك دولًا كثيرة لا تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من الإشادات، وكان هناك اعتراف واضح وصريح من بعض الدول مثل انجلترا وفرنسا بتقدم مصر في ملف حقوق الإنسان رغم أن انجلترا تُعد مهد تنظيم جماعة الاخوان الإرهابي، وتغير موقفها عن حقوق الإنسان في مصر بشكل إيجابي يكشف مدى التحسنات التي قدمتها مصر في هذا الملف.



ولفت أيمن نصري، أن الـ 23 دولة التي لم تُشيد بأداء مصر في حقوق الإنسان في جنيف ربما قد وصلت اليها صورًا مشبوهة أو مشوشة وغير حقيقية عن دور مصر في حقوق الإنسان نتيجة تقارير كاذبة ممولة من قطر وبدعم لوجيستي من تركيا، موضحًا أن مصر بذلت مجهودًا كبيرا في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيًا وتشديد العقوبة على التحرش الجنسي.



واستطرد أيمن نصري، أن التعديلات الدستورية الأخيرة شهدت عدة مواد لتمكين المرأة، مثل توفير 25% من مقاعد البرلمان على الأقل للسيدات، فضلًا عن وجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية.